Wadowice. Burmistrz z PiS zakazał promowania Rafała Trzaskowskiego na Rynku? Wiemy jak było naprawdę

We wtorek, 23 czerwca, zwolennicy Rafała Trzaskowskiego, kandydata PO na prezydenta oraz politycy tej partii chcieli agitować na wadowickim rynku.

Zanim jednak do tego doszło media obiegła wieść, że nie będą mogli tego robić. Sprawę nagłośnił na Facebooku poseł PO Marek Sowa.

Urzędnik powołał się przy tym na ustawę o drogach publicznych i zajęciu pasa drogowego, która daje zarządcy drogi 30 - dniowy termin na wydanie decyzji administracyjnej od złożenia kompletnego wniosku do magistratu.

Stwierdził w piśmie, że gmina nie ma możliwości rozpoznania sprawy w terminie do 23 czerwca, ponieważ wniosek wpłynął zaledwie dzień wcześniej. W piśmie urzędnik precyzuje, że wniosek powinien zawierać ... projekt obiektu, część opisową, mapę sytuacyjną w skali 1:500 wrysowaną lokalizacją oraz oświadczenie wnioskodawcy o sposobie funkcjonowania i posadowienia obiektu.

Jednym słowem prostą akcję agitacyjną z małym namiocikiem potraktował jak np. ustawienie w rynku dużej budki z hamburgerami.

To dziwne, bo do tej pory każdy, kto w ten sposób namawiał w Wadowicach do głosowania na swoich kandydatów nie miał z tym żadnego kłopotu.