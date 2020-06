Wadowice. DK52. Budowa mostu nad Skawą. Jak to znoszą kierowcy? [ZDJĘCIA]

Stary most na Skawie w Wadowicach, umiejscowiony w ciągu drogi krajowej nr 52, miał już sześćdziesiąt trzy lata. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła go przebudować, bo jest częścią ważnej drogi, która łączy Cieszyn z podkrakowskim węzłem w Głogoczowie i to praktycznie jedyna przeprawa przez Wadowice w kierunku Krakowa.