Smolasty w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Szalona impreza do białego rana. Mamy zdjęcia z imprezy! Redakcja Kraków

Smolasty, czyli piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu, rapu i R&B był gwiazdą sobotniej imprezy w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Nie zabrakło także popularnych DJ-ów, którzy serowali energiczne sety. Podczas imprezy do wygrania były bilety do Parku Rozrywki Energylandia. Zobaczcie, co tam się działo.