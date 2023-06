Rynek w Wadowicach, a raczej Plac Jana Pawła II, z lotu ptaka. Tu bije serce miasta Małgorzata Gleń

Plac Jana Pawła II, zwany po prostu rynkiem to serce Wadowic. Przy nim są najważniejsze w mieście instytucje i to tu zawsze zaglądają turyści idąc do Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Ten plac ma ciekawą historię. Poczytajcie.