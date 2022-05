Komentarz. Ciemna strona internetu jest tuż obok nas. Zobaczcie do czego są zdolni ci ludzie. Piszemy o tym w "Krakowskiej" Bogumił Storch

Kurier Poranny pisał 2 lata temu "W nagraniach widzimy postać 48-latka, który nie ma zębów, nie potrafi czytać, nie potrafi się wysławiać, nie chodzi do pracy. Materiały te są pełne przemocy słownej a nawet fizycznej". Dziś już wiadomo, że tym wszystkim stał mieszkaniec południowej Polski. Screen Youtube Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Nagranie z Olkusza, na którym drobny pijaczek zmuszany jest dla zabawy w "walenie w wiadro", o którym będziecie mogli przeczytać w piątkowej (27.05.2022) "Gazecie Krakowskiej", a w internetowym - jutro, to tylko czubek góry lodowej. Co mnie obchodzi, że jakiś pijak, narkoman, żul czy inny element robi jakieś głupoty i dostanie za to parę złotych na tanie wino albo... mleko? - zapytacie. Otóż trzeba mieć świadomość, że dzieje się to wszystko za pieniądze waszych nastoletnich pociech, mężów a nawet żon i babć.