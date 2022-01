Wadowice. Wstrzymane przyjęcia na kolejne oddziały szpitala powiatowego. Wszystko przez Covid-19

Dyrekcja placówki przyznaje, że chorych jest teraz tak dużo, że kolejki na SOR są jeszcze dłuższe niż do tej pory. To nie koniec problemów.

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną, konieczne stało się wznowienie działalności oddziału covidowego. To wymaga reorganizacji, stąd wstrzymanie planowych przyjęć wyjaśniają lekarze.

Z tego powodu od środy (17.11.2021) wstrzymano tu przyjęcia na niektóre szpitalne oddziały.

Oddziały internistyczne zostały przekształcone w jednostki dedykowane leczeniu pacjentów zakażonych wirusem Covid-19. Jednocześnie ostre przypadki internistyczne zabezpiecza Oddział Geriatrii. W związku z tym do odwołania zostają wstrzymane przyjęcia planowe do oddziałów wewnętrznych i oddziału geriatrii informuje Barbara Bulanowska, dyrektor wadowickiego szpitala.