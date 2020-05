Wadowice. W Urzędzie Miejskim wszystkim mierzą temperaturę. Kupili do tego sprzęt za 14 tys. zł

– Co ważne, urządzenie ma funkcję wykrywania metali i w przyszłości będzie przez nas wykorzystywane podczas imprez masowych. Po zakończeniu epidemii możemy go także wypożyczać innym instytucjom – mówi burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Tyle wydać na zabawkę zamiast dać człowieka za biurka do pomiaru temperatury to szastanie publicznym gorszem i gruba przesada!

W połowie marca zamknięto dla mieszkańców Urząd Miasta w Wadowicach. Urzędnicy nadal pracowali, ale większość spraw załatwiano zdalnie. Teraz te obostrzenia zniesiono, ale są inne.

W magistracie powstały trzy mobilne stanowiska, ulokowane m.in. na schodach ratusza. Po każdym zakończonym spotkaniu urzędnika z mieszkańcem stanowiska te są dokładnie zdezynfekowane. Podczas wizyty w Urzędzie należy zachować zasady bezpieczeństwa, wykorzystując do tego środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe.

Przed wejściem do budynku magistratu można zaobserwować ludzi stojących w kolejce do wejścia do ratusza na chodniku przy pl. Jana Pawła II.