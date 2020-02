Wadowice. Uważajcie, będą nocne prace na skrzyżowaniu krajówki z ul. Wenecja i Wałowej

Budowane rondo zastąpi skrzyżowanie o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 z ulicami: Wenecja i Wałowa. Umowa z firmą Eurovia Polska S.A. podpisana została we wrześniu 2019 r. i zgodnie z nią w ciągu ośmiu miesięcy mają zostać wykonane wszystkie prace. Do czasu budowy nie będzie wliczany okres zimowy od 15 grudnia do 15 marca, bo zakładano, że w tym czasie prace staną. Pogoda jest jednak na tyle sprzyjające, że idą pełną parą.

W ramach prowadzonej inwestycji znalazły się:

- rozbudowa drogi krajowej nr 52,

- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 52 i ul. Wałowej,

- rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ul. Wenecja,

- rozbiórka, budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, konstrukcji oporowych, kanalizacji deszczowej,

- rozbudowa oświetlenia drogowego.