Wadowice. Komisja w Radzie Miejskiej jest za przebudową dworca. Koszt? 14,5 mln zł

Przebudowa budynku dworca PKP to temat, którym zajmowała się komisja inicjatyw gospodarczych i rozwoju Rady Miejskiej. Debatowano nad tym aż trzy godziny.

Jak zaznacza Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic, teraz ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do całej Rady Miejskiej.

wyjaśnia burmistrz Kaliński, który sam nie do końca jest przekonany co do sensu tego remontu.

Inaczej widzi sprawę lider wadowickiej opozycji, radny Mateusz Klinowski, który,gdy był burmistrzem, najpierw zdecydował o przejęciu dworca od PKP a potem, w 2017 r., złożył wniosek o dofinansowanie jego remontu i przebudowy.

Ustalili, że już wszystko przegłosowano, a burmistrz Kaliński zapowiedział, że będzie się do tego stosował. Teraz jednak podobno zmienił zdanie i żąda podejmowania decyzji przez Radę Miejską, choć wszyscy słyszeli, że traktuje ją jako podjętą

komentuje radny Klinowski.