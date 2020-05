Wadowice. Dojazd do budowanej komendy policji zrobią dopiero w 2022 roku!

Umożliwi to krótszy dojazd przez centrum od ul. Sienkiewicza do miejskiej obwodnicy oraz przede wszystkim, do kilku strategicznych obiektów: m.in. dworca PKS oraz parkingu przy ul. Nadbrzeżnej, który powstanie jeszcze w tym roku i nowej siedziby komendy powiatowej policji, której budowa dobiega właśnie końca.

Było o tym głośno, gdy okazało się, że jedyny dojazd z tego budynku do centrum Wadowic jest drogą prywatną a jej właściciel ją zabarykadował. Miał dość zwiększającego się w ostatnich miesiącach natężenia ruchu, w szczególności ciężkiego sprzętu, wykorzystywanego do remontów pobliskich dróg.