Wadowice. Były pracownik pizzerii ukradł samochód służbowy. Miał przy sobie narkotyki

Do zdarzenia doszło na początku września w Wadowicach.

Były pracownik jednej z pizzerii w Wadowicach, wszedł na zaplecze tego lokalu, skąd ukradł kluczyki od samochodu, co zauważyła jedna z pracownic. Zaraz po tym, personel lokalu szybko zorientował się, że doszło do kradzieży fiata należącego do firmy.

Właściciel placówki, dzięki zainstalowanemu w samochodzie GPS, namierzył pojazd i na terenie Choczni sam ujął sprawcę przestępstwa, po czymwezwał policję.

Podczas kontroli osobistej 32-letniego mieszkańca gminy Wadowice, funkcjonariusze znaleźli przy nim śladowe ilości środków narkotycznych. 32-latek trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych, a następnego dnia przedstawiono mu zarzut kradzieży samochodu oraz posiadania środków odurzających, do których się przyznał

informuje Agnieszka Petek, rzeczniczka wadowickiej policji.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Samochód wrócił do rąk właściciela.