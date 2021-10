Tygodniowy przegląd prasy (Wadowice, 26.09-2.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przegląd tygodnia Wadowice od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nowoczesna lokomotywa zbudowana na bazie legendarnej SM42, czyli konstrukcji produkowanej w zakładach Fabloku w Chrzanowie, jeździ z napędem... wodorowym. To efekt współpracy PKN Orlen i Pesy Bydgoszcz, której celem jest rozwijanie technologii wodorowej w komunikacji zeroemisyjnej.

Pijany kierowca to prosta droga do tragedii, w której mogą zginąć lub stracić zdrowie podróżujący samochodem, ale i inni użytkownicy ruchu. Pijany, albo też pod wpływem narkotyków kierowca autobusu, zwiększa ryzyko tragedii, wręcz katastrofy w ruchu lądowym, bo mogą zginąć dziesiątki osób. Kierowca komunikacji publicznej/miejskiej, to człowiek, który odpowiada za zdrowie i życie pasażerów. Jego zadaniem jest bezpieczne, zgodnie z wszelkimi zasadami, prowadzenie pojazdu. Czy tak jest zawsze? Jak pokazują choćby tylko ostatnie dni, niestety nie.