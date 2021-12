Tygodniowy przegląd prasy 5.12.2021: Wadowice, 28.11-4.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Krzyż, but i papieski herb znalazły się w nowym logo Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak to wygląda? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

W Małopolsce znajdziemy wiele zakątków, gdzie bez problemu można zażyć zimnej kąpieli w grupie zawodowców. Takie spotkania organizują kluby morsa, tych jest kilkanaście w naszym województwie. Prócz takich klasyków, jak Bagry czy Zalew Kryspinów są inne miejscówki, rzut beretem do Krakowa, a częstujące nas przy tym boskimi widokami. Tam też spotkamy prawdziwie zaprawionych w boju morsów! Przejdź do galerii i sprawdź najlepsze lokalizacje do uprawiania morsowania. PS. Polecamy również zapoznać się z naszym poradnikiem, dotyczącym morsowania. To rozrywka nie dla wszystkich!

Praca w kopalni jest ciężka i niebezpieczna. Dziś jednak dzięki postępowi technologii wygląda zupełnie inaczej. Górnicy pracują w lepszych warunkach, nie do chodzi także do tak poważnych wypadków, katastrof. Jesteście ciekawi, jak przed laty wyglądało wydobycie węgla kamiennego w pobliskich kopalniach, w Brzeszczach i w Libiążu, srebra i ołowiu w okolicach Olkusza czy soli za Krakowem? Jak rosła kopalnia Janina, jak świętowała i żyła górnicza brać? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.