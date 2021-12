Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Wadowice, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Kleczy Dolnej (gm. Wadowice). Do kolizji doszło w sobotę (18 grudnia) po godz. 15. Na miejsce wezwane zostały służby ratunkowe: policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego.

Karp to ryba bez której większość Polaków nie wyobraża sobie wigilijnej kolacji. Rosnąca inflacja odbiła się także na cenie tego świątecznego produktu. W tym roku za kilogram karpia zatorskiego trzeba zapłacić ok. 22 zł. Jak przypominają sprzedawcy przed rokiem kosztował on 16 zł.

Ministerstwo Zdrowia w sobotę (18 grudnia 2021) przekazało nowy raport zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Badania potwierdziły zakażenie 19 397 osób, niestety zmarły 543 osoby z COVID-19 . W Małopolsce odnotowano 1664 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 38 osób.

Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zbiera dokumentację dla drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna), drogi Brzesko - Nowy Sącz i trasy Rabka - Chyżne. Kiedy zacznie się budowa najważniejszych małopolskich dróg i obwodnic?