To jedyna stacja narciarska w tej części Małopolski. I mimo wiosennej aury wciąż jest czynna!

Czarny Groń nadal czynny

Przedstawiciele Gronia w Rzykach poinformowali, że wciąż można odwiedzać stację narciarską. Czynne są wszystkie trasy:

Trasa czerwona

Trasa niebieska

Nartostrada

Snowpark

Pólko ćwiczebne

Polana pingwina

Warto dodać, że z okazji walentynek przygotowana została specjalna oferta dla par. Przy zakupie 4-godzinnego karnetu można odebrać drugi taki sam za symboliczną złotówkę.

Kolejki krzesełkowe są czynne w godzinach od 8 do 21. Przerwa techniczna trwa od 14.45 do 17. W przypadku oślej łączki godziny otwarcia pozostają takie same. Różnią się jedynie godziny przerwy, która trwa tam od 15 do 17.

Niestety nadchodzące dni mogą być ostatnią okazją do skorzystania z oferty stacji w Rzykach. Jak wskazują prognozy pogody jeszcze w tym tygodniu temperatura powietrza może sięgnąć nawet 15 stopni Celsjusza.