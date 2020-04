Ta gmina inwestuje w sport. Nowe boisko przy szkole podstawowej w Leńczach [ZDJĘCIA] [VIDEO]

W Leńczach (gm.Kalwaria Zebrzydowska) zakończył się remont szkolnego boiska, które zostało wyposażone w bramki do piłki ręcznej i nożnej, zestaw do siatkówki, zestaw do koszykówki, piłkochwyty. Od strony drogi gminnej zostało wymienione na całej długości ogrodzenie.