Szokujący pomysł wykluczonego ks. Natanka. Teraz chce w Grzechyni budować arkę! Zobaczcie, jak wygląda jego imperium

Planuję zbudować arkę. Deskami, krokwiami, smołą, będziecie wy - zwrócił się metaforycznie do swoich wyznawców. - Jak znowu zrobią donos do Nadzoru Budowlanego, to będą latały nad nami drony, będą pisma z urzędu - tak suspendowany ksiądz odniósł się do swoich dotychczasowych problemów z prawem budowlanym.