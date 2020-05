Świetlica wiejska, jakiej jeszcze nie widzieliście. Takie cudo mają w Barwałdzie Średnim

Zobaczcie, jak wygląda świetlica wiejska w Barwałdzie Średnim:

Inicjatorzy rozbudowy świetlicy wiejskiej w Barwałdzie Średnim są radny Wiesław Łuczak i sołtys Paweł Odrobina. Są przekonani, że po ustaniu epidemii to miejsce ponownie będzie gromadziło mieszkańców.

To właśnie tutaj spotykają się uczniowie z sąsiadującej ze świetlicą Szkoły Podstawowej, ale też starsi mieszkańcy na okolicznościowych spotkaniach integracyjnych, a swoje zdolności kulinarne zapewniają panie z Koła Gospodyń „Swojskie Klimaty”.

Otwarcie świetlicy zbiegło się z odmrożeniem rygorów epidemiologicznych, umożliwiających organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób, a takie spotkania w tym miejscu też są planowane.

W ramach wykonanych robót wykonano miedzy również instalacje: elektryczną, wod-kan, c.o., gazową, deszczową, dostosowano obiekt do wymogów osób niepełnosprawnych, - wykonano dojścia do budynku, utwardzono teren, - wykonano instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzację.

26 maja został dokonany odbiór techniczny, w którym udział wziął Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, radny Wiesław Łuczak, sołtys Paweł Odrobina, Dyrektor Szkoły, inspektor nadzoru inwestorskiego Marian Korzeniowski, wykonawca Michał Świerkosz i Artur Świerkosz i pracownicy Urzędu Miasta.

Wykonawcą zadania był Zakład Instalacyjny, c.o. gaz, Wod-Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego. Wartość prac wniosła 944 tys. zł, na realizację inwestycji uzyskano dotację z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 425 tys. zł.