Przegląd tygodnia w Wadowicach, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wadowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.09 a 25.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jesienne Gorce. Puste, a wyjątkowo malownicze i piękne. To pasmo górskie wciąż jest słabo poznane”?

Przegląd tygodnia Wadowice od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jesienne Gorce. Puste, a wyjątkowo malownicze i piękne. To pasmo górskie wciąż jest słabo poznane Szukacie pięknej polskiej jesieni, a do tego wycieczek w naturze? Ale nie chcecie się przeciskać w tłumie - jak na szlaku do Morskiego Oka? Warto zaglądnąć w Gorce. To góry bardzo mocno zalesione i nie oblegane tak jak Tatry. Na szlaku z rzadka można spotkać innych wędrujących. Za to wynagradzają nam wysiłek pięknymi widokami, feerią jesiennych barw i spokojem. 📢 Dziwne zdjęcia z Kalwarii Zebrzydowskiej. Zobaczcie, co się działo w parku [GALERIA] Kalwaryjski park zaroił się od historycznych postaci. Zobacz zdjęcia z wystawy "Z Góry Kalwaryjskiej", zorganizowanej w Parku Miejskim w Kalwarii Zebrzydowskiej.

📢 IV liga piłkarska. Unia Oświęcim boleśnie "podrapana" przez Orła Ryczów zaczęła odliczać pasmo porażek [ZDJĘCIA] W Oświęcimiu do niedawna odliczali w IV lidze piłkarskiej serię zwycięskich spotkań, ale teraz liczą...pasmo porażek, a – dodając pucharową z klasę niżej notowanym Rajskiem – ten tydzień oświęcimianie zamknęli trzema. Unia w derbach zachodniej Małopolski nie miała zbyt wiele do powiedzenia w konfrontacji przeciwko Orłowi Ryczów, który rozszarpał swojego rywala.

Tygodniowa prasówka 19.09-25.09.2021 Wadowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wadowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ruch w koszarach w Oświęcimiu coraz większy. Kolejni chętni dołączają do formowanego tutaj batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej [ZDJĘCIA] Trwa formowanie batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, który stacjonuje już w koszarach przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu. Chętnych do służby w szeregach terytorialsów nie brakuje. Docelowo 112 Batalion Lekkiej Piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” ma liczyć ok. 650 żołnierzy, w tym blisko 50 zawodowych.

📢 Koronawirus. Kolejny dzień ze wzrostem zakażeń SARS CoV-2 i zgonów. Jaka sytuacja w Małopolsce zachodniej? Sprawdź [RAPORT 25.09.2021] Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w sobotę (25 września 2021 r.), badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia wirusem SARS CoV-2 u 917 osób w Polsce. To więcej niż przed tygodniem, kiedy odnotowano 652 nowe przypadki. Zmarło 20 osób, w tym 7 wyłącznie z powodu Covid-19. Małopolska na piątym miejscu w kraju z 72 nowymi zakażeniami. Ile w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim? Sprawdź najnowszy raport.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Andrychów. Poważny wypadek na torach przy ul. Leśnej. Pociąg osobowy potrącił młodego mężczyznę. Lądował śmigłowiec LPR W sobotę (25 września 2021 r.) o godz. 4.39 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w rejonie Pańskiej Góry, na ul. Leśnej w Andrychowie (pow. wadowicki). Tym razem nie na drodze, a na torowisku, doszło do potrącenia młodego mężczyzny. Ranny 20-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia bada policja.

📢 MISTRZOWIE GRZYBOBRANIA 2021. Rydze, borowiki, podgrzybki, kurki i maślaczki w koszach naszych Czytelników [ZDJĘCIA] 25.09 Prawie każdy mistrz grzybobrania potwierdzi, że znaleziony w gęstwinie drzew dorodny borowik prosi się o sfotografowanie. Zapewne i w zakamarkach Waszych galerii zdjęć są te, przedstawiające trofea przyniesione z lasu. Jesteście mistrzami grzybobrania? Pochwalcie się tym! Fotografie wysyłajcie na nasz adres e-mail: [email protected], w tytule wpisując "GRZYBY", bądź udostępniajcie w komentarzach pod postem o tej akcji na Facebooku. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone w galerii powyżej.

📢 Studenci wracają na uczelnie. Oto najlepsze MEMY z okazji powrotu studentów, które rozbawią Cię do łez 25.09.21 Od października - po niemal półtorarocznej przerwie - studenci wracają na uczelnie. Początek nowego roku akademickiego 2021/2022 z pewnością dla wielu z nich będzie dość ciężki. Wiadomo już, że zajęcia będą prowadzone hybrydowo: zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Wszystko ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa. Specjalnie na tę okazję, aby nieco umilić studentom powrót do trudnej i szarej uczelnianej rzeczywistości, przygotowaliśmy zbiór najciekawszych i najzabawniejszych memów. Niektóre z nich potrafią rozbawić do łez!

📢 Babice. Kierowca MZK Oświęcim z pow. wadowickiego wiózł szkolnym autobusem 30 dzieci. Był pijany, został zatrzymany przez drogówkę Oświęcimska drogówka zatrzymała mieszkańca powiatu wadowickiego, 51-letniego kierowcę autobusu szkolnego, który wykazał się kompletnym brakiem odpowiedzialności. Mężczyzna mając w organizmie 1,6 promila alkoholu, wsiadł za kierownicę i wiózł trzydzieścioro dzieci do szkoły. Został zatrzymany, jego prawo jazdy również. Jak się okazuje, zatrzymany, to kierowca autobusu komunikacji miejskiej, należącego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu. Dziś (24 września 2021 r.) 51- latek usłyszał dwa zarzuty. Zarząd MZK zapowiada wyciągnięcie konsekwencji służbowych. 📢 Bon turystyczny. Energylandia zgarnęła z programu 69 mln zł, najwięcej w Polsce. Co z drobnymi przedsiębiorcami w Małopolsce? To był wyjątkowy sezon dla branży turystycznej w kraju i Małopolsce. Polacy po lockdownie mocno zatęsknili za podróżowaniem. Impulsem do wyjazdów była także chęć skorzystania z bonu turystycznego. Wielcy przedsiębiorcy prześcigali się, by ściągnąć do siebie turystów. Najlepiej wyszedł na tym Park Rozrywki Eneryglandia w Zatorze, którzy zgarnął 69 mln zł, ale nieźle poradzili sobie także inni przedsiębiorcy z Małopolski.

📢 Wadowice. Nie ma zgody Instytutu Pamięci Narodowej na upamiętnienie jednostki, która brała udział w inwazji na Czechosłowację w 1968 r. W sobotę, 25 września, przed hotelem Podhalanin przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach ma zostać wmurowana tablica poświęcona jednostce, która stacjonowała tutaj w czasach PRL-u. Chodzi o Podhalański Batalion Piechoty Górskiej w Wadowicach, którego historia związana jest z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwalczającego po wojnie polskie podziemie niepodległościowe. Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej jest przeciwny tej inicjatywie. 📢 Koronawirus, raport 24 września 2021. Niski przyrost zakażeń w Oświęcimiu, Olkuszu i Wadowicach. Chrzanów wolny od COViD-19 Badania laboratoryjne na 24 września 2021 potwierdziły 56 nowych zakażeń wirusem SARS CoV-2 w Małopolsce. Przy stosunkowo niskim jeszcze przyroście zachorowań na COVID-19 są też ofiary śmiertelne (2). Z każdym tygodniem widać jednak tendencję wzrostową, więc liczby będą rosły. Niski przyrost zachorowań na COVID-19 także w powiatach zachodniej Małopolski.

📢 Wadowice. Uczniowie klas o profilu policyjnym złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA] W Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas drugich Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. 📢 Najbardziej udane małżeństwa w Spytkowicach. Zobaczcie je na zdjęciach [GALERIA] W środę (22.09.2021) w Bachowicach (gm. Spytkowice) odbyła się uroczystość jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

W gronie jubilatów z gminy Spytkowice znalazły się pary, które świętowały złote, diamentowe oraz żelazne gody. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Atak na biuro poselskie posłów Prawa i Sprawiedliwości: Beaty Szydło i Filipa Kaczyńskiego w Wadowicach! Policja szuka sprawców Policja ustala, kto zniszczył tablicę przy biurze poselskim Beaty Szydło i Filipa Kaczyńskiego w Wadowicach. Oprócz aktów wandalizmu pod drzwiami do budynku zostawiono zapalony znicz z tekturą i napisem: "Pamięci ofiar polityki granicznej PiS". Poseł Kaczyński wini za to opozycję i wskazuje na polityczne tło aktu wandalizmu.

📢 Mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej zakażeni koronawirusem mogą zgłaszać się do udziału w testach leku na COVID-19 Od dzisiaj, 21 września Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, jako pierwszy w Małopolsce, przystąpił do przeprowadzenia trzeciej fazy badania klinicznego pod nazwą „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2”. Pomoże w tym szpital w Suchej Beskidzkiej. Udział gminy do testów zgłosił burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, ale ostateczna zgoda należy do pacjentów.

