Powiat wadowicki. Orszaki Trzech Króli pojawią się 6 stycznia 2022 r. na miejskich i wiejskich drogach

Orszaki Trzech Króli 2022 w powiecie wadowickim

W Wadowicach orszak Trzech Króli organizują obie wadowickie parafie wraz z gminą Wadowice. Uroczystości rozpocznie o godz. 12 msza św. w Bazylice Ofiarowania NMP. O 13.15 zebrani uformują orszak, który przemaszeruje przed kościół św. Piotra Apostoła. Tam o godz. 13.45 uczniowie Szkoły Podstawowej w Stanisławiu Górnym wystawią jasełka. Po spektaklu odbędzie się wspólne kolędowanie.

W Sułkowicach Łęgu przed mszą świętą o godz. 10.45 odbędzie się pokłon Trzech Króli, a uczestnicy eucharystii otrzymają papierowe korony i będą mogli dołączyć do symbolicznego orszaku. Kto chce wziąć w nim udział, powinien przyjść do kościoła parafialnego najpóźniej do godz. 10.40. W powiecie wadowickim podobne wydarzenia planowane są również w Ryczowie, Rzykach, Targanicach i Zebrzydowicach.