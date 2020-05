Policyjny pościg za pijanym motocyklistą, który na dodatek nie miał uprawnień do kierowania

Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że mieszkaniec powiatu suskiego ma w organizmie 3 promile alkoholu i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna wkrótce odpowie przed sądem za popełnione czyny.

- W trakcie ucieczki, motocyklista nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do wywrócenia pojazdu na ul. Polnej

W niedzielę ( 3 maja ) policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego wadowickiej komendy, w trakcie pełnienia służby na terenie Wadowic, sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi dali znać motocykliście do zatrzymania się. Zamierzali przeprowadzić kontrolę drogową.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawiania wolności.