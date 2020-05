Wadowice nigdy jeszcze nie były tak rozkopane! Całe miasto w remoncie. Zobacz zdjęcia

W Wadowicach trwa kompleksowa przebudowa ul. Sienkiewicza, jednej z głównych arterii Wadowic. Inwestycja, której koszt wyniosi ok. 11 mln zł, zostanie zrealizowana do końca listopada.

W ramach podpisanej umowy wykonawca przebuduje ul. Sienkiewicza na całej długości 650 m, a także wszystkie skrzyżowania.

Z kolei wykonawca remontu ul. Lwowskiej, innego głównego traktu miasta, ma na całkowite zakończenie tego zadania czas do 30 listopada 2021 roku. Inwestycja została podzielona na dwie części. W tym roku wykonamy odcinek od ronda generała Okulickiego do skrzyżowania z ulicą Legionów.

Robimy wiele rzeczy naraz, bo właśnie teraz pozyskaliśmy na to dziesiątki milionów złotych dotacji, które trzeba wydać w określonym terminie. Jeśli nie wydamy teraz, kasa przepadnie, a Wadowice stracą bezpowrotnie szansę na rozwój. Niestety, każdy remont wiążę się z utrudnieniami. Robimy jednak wszystko, żeby były one jak najmniejsze. Teraz musimy się trochę pomęczyć, ale niedługo będziemy wszyscy szczęśliwi, że mamy to już za sobą