Oto najniebezpieczniejsze miejsca w Wadowicach, oznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tutaj lepiej uważać! [ZDJĘCIA]

Pogoda na wtorek, 8 września. W Małopolsce pogodnie

We wtorek poranek może być miejscami mglisty. Na północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 mm. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, 21 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Pow...