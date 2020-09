Nie udało się sprzedać starego szpitala w Wadowicach. Przeniosą tu urzędników?

W wadowickim starostwie liczyli do tej pory, że działka przy ul. Karmelickiej wraz ze starymi, opustoszałymi i rozsypującymi się budynkami dawnego szpitala, szybko znajdzie nabywcę. Teren o powierzchni liczącej niemal pół hektara, położony w samym centrum Wadowic, wydawał się być atrakcyjny dla potencjalnych kupców.

Zarząd Powiatu jednak się nie poddawał i ogłosił kolejny przetarg na sprzedaż starego szpitala. W marcu cenę obniżono z 5 do 4,5 mln zł, ale i to nie pomogło. Ceny oferentów były poniżej wyceny starostwa albo też wyrażano zainteresowanie nabyciem tylko części budynków, a nie całości.

Teraz jest pomysł, by wyburzyć stary szpital i w jego miejsce wybudować nowe siedziby wydziałów starostwa. Do starego szpitala urzędnicy mają też przenieść takie instytucje jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy Powiatowy Urząd Pracy, których siedziby obecnie rozsiane są po różnych lokalizacjach w Wadowicach. Decyzja ma wkrótce zapaść.

Fachowcy od nieruchomości nie widzą jednak na to szansy. Ich zdaniem, chociaż działki rzeczywiście znajdują się w tzw. zwartej zabudowie ścisłego centrum Wadowic, kilkaset metrów od rynku, to sprzedaż ich w praktyce była niemożliwa.

- Atrakcyjna jest na pewno sama działka. Minusem tej oferty jest jednak to, że na niej są budynki w fatalnym stanie technicznym, praktycznie ruiny i to może zniechęcić potencjalnych nabywców

- uważa Waldemar Andrzejewski z jednego z lokalnych biur nieruchomości.

Jego zdaniem, gdyby ktoś chciał tu zainwestować na przykład w hotel lub biurowiec albo nawet lokale mieszkalne, musiałby najpierw to wszystko zburzyć, a to znacznie podniosłoby koszty inwestycji.

- Adaptacja obiektów na potrzeby urzędów byłaby nieco mniej kosztowna, ale wcale nie tania

- dodaje specjalista od nieruchomości.

Zainwestowali w nowe pawilony

Od kilku lat, stopniowo cały szpital z Karmelickiej 12 był przenoszony do nowych pawilonów na Karmelicką 7. W 2016 roku oddano do użytku nowy Pawilon E, w którym mieszczą się oddziały: geriatrii i rehabilitacji ambulatoryjnej, chirurgii ogólnej i urazowej, wewnętrzny oraz położnictwa i neonatologii wraz z blokiem porodowym i salą do cięć cesarskich oraz pediatrię.