Myśliwi z Gierałtowic ratują sarenki przez kosiarkami lokalizując je za pomocą drona. W ten sposób uratowali już 56 koźlątek

Myśliwi tropią dronem sarenki na łąkach

Młoda sarenka, czyli fachowo koźlę przez około dwa tygodnie jest zupełnie nieporadna. Koźlę zaraz po urodzeniu jest opuszczane przez matkę. Jeżeli na świat przyszło więcej niż jedno, mogą one przebywać w ukryciu nawet oddalone od siebie o kilkaset metrów. Matka zawsze jednak czuwa w pobliżu. Przychodzi karmić młode dwa razy dziennie. To sposób na ochronę potomstwa. Młode nie mają zapachu i są nie do wytropienie przez drapieżniki, a oddalenie od siebie rodzeństwa, zwiększa ich szanse na przeżycie. Gdy jednak drapieżnik zauważy młode, matka wyskoczy ze swojej kryjówki i uciekając odciąga niebezpieczeństwo.

Gdy już myśliwy trafi na maleństwo, przez rękawiczki - by nie zostawiać swojego zapachu - wkładane jest do pudła z otworami wentylacyjnymi. Po skoszeniu pola sarenka jest wypuszczana w pobliżu miejsca, skąd została zabrana. Matka zwykle zaraz po tym pokazuje się z pobliżu i oboje znikają w trawach.

W tym sezonie udało się już w ten sposób uratować 56 koźląt, myśliwi z Gierałtowic przeczesali setki hektarów łąk, od niewielkich gospodarstw - ok. 50 arowych po olbrzymie, nawet 100 hektarowe, należące do jednej z tamtejszych spółdzielni. Myśliwi mają coraz więcej telefonów. - Chcielibyśmy, żeby nasza inicjatywa stała się coraz powszechniejsza - mówi Michał Komendera.

Myśliwi z Gierałtowic apelują do rolników

Proszę, by ci, którzy łąki wykaszają raz do roku i nie potrzebują siana, robili to od lipca. Wtedy dadzą szansę młodym sarnom, zającom, bażantom na spokojne dorastanie w pierwszych dniach i tygodniach ich życia. Podrostki w razie potrzeby same już uciekną przed kosą.