Mieszkańcy Izdebnika protestują, bo nie chcą mieć nadajnika sieci komórkowej

Spółka P4, która jest właścicielem sieci Play, planuje postawić maszt na ul. Dworskiej, w połowie drogi między Zarembówką, a Domem Pomocy Społecznej. Aktualnie stara się o uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

W skład nowej instalacji miałaby wejść stalowa wieża kratowa o wysokości 55,95 m. Na szczycie masztu znajdzie się dziewięć anten, tzw. sektorowych oraz trzy radioliniowe.

To nie podoba się grupie mieszkańców Izdebnika, którzy postanowili zaprotestować i nie dopuścić do inwestycji.

- W związku z brakiem rzetelnych badań i dowodów na wpływ fal elektromagnetycznych mogących zagrozić zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt oraz brakiem konsultacji społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, będziemy wnioskować do Starosty Powiatowego o negatywne rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę nadajnika w tej lokalizacji - czytamy w petycji grupy mieszkańców. - Z uwagi na krótki termin zgłaszania zastrzeżeń do zawiadomienia o planowanej budowie serdecznie prosimy o złożenie podpisów pod naszą petycją i wsparcie naszego sprzeciwu dla dobra wszystkich mieszkańców - dodają.