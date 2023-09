Małopolska Tour w Wadowicach przyciągnęła tłumy rowerzystów. Przetestowali trasę Velo Skawa. Zobacz wideo i zdjęcia

Cykl Małopolska Tour co roku odwiedza różne miejscowości promując nasze trasy rowerowe Velo Małopolska. Podczas imprezy w Wadowicach promujemy Velo Skawę. Rowerzyści już od dwóch lat mogą korzystać z odcinka od Wadowic do Ponikwi. W tym roku zakończony zostanie odcinek do Jeziora Mucharskiego. Pozostanie nam tylko kierunek Zator, by wpiąć się do Wiślanej Trasy Rowerowej. Wówczas będziemy mogli dojechać z samego Krakowa nad piękne Jezioro Mucharskie - mówi Iwona Gibas.