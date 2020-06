Kolejny przypadek koronawirusa w powiecie wadowickim

Chorzy to dwie kobiety i pięciu mężczyzn, w wieku od 2 do 72 lat. Aktualnie wszyscy przebywają w izolacji.

O ile zachorowania w powiecie suskim nikogo nie dziwią, bo ostatnio jest to jedno z głównych ognisk groźnego wirusa z Wuhan w Małopolsce, to w powiecie wadowickim jest to pierwszy przypadek po miesięcznej przerwie.