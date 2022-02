Gmina Brzeźnica. Takiej podwyżki za pobyt dziecka w żłobkach w Brzeźnicy i Chrząstowicach, rodzice się nie spodziewali. Czy będzie ich stać?

Podwyżkom opłat w żłobku winna drożyzna

Od 1 lutego 2022 r. miesięczna opłata za pobyt dziecka z terenu gminy Brzeźnica w Publicznym Żłobku „Kącik dla maluszka” w Brzeźnicy oraz Publicznym Żłobku w Chrząstowicach, wchodzących w skład Zespołu Żłobków Gminy Brzeźnica, wzrasta z 500 zł do 650 zł.

W przypadku gdy do żłobka uczęszcza rodzeństwo, opłata za drugie dziecko wynosi już nie 400 zł a 450 zł. Jedyne co się nie zmienia, to opłata, a w zasadzie jej brak, za trzecie i kolejne dziecko z rodziny.

Dla dzieci spoza terenu gminy Brzeźnica, opłata wzrasta z 1 tys. zł do 1 100 zł.

Maksymalną opłatę za wyżywienie ustalono w wysokości 17 zł dziennie. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor placówki.