Chcesz oddać książkę ? Najpierw trafi do kwarantanny. Biblioteka w Wadowicach otwarta podczas pandemii

Do tej pory miejska biblioteka w Wadowicach była zamknięta z powodu pandemii koronawirusa. Od środy, 6 maja, znów będzie działać, ale już w ścisłym rygorze sanitarnym.

Co to znaczy?

W pierwszym terminie zostanie uruchomiona Biblioteka Główna przy ul. Legionów 1 oraz Filia w Choczni. By zapobiec gromadzeniu się użytkowników wydłużone zostaną godziny działania Biblioteki Głównej WBP.

Zwroty i wypożyczenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 (z przerwą techniczną na dezynfekcję 13.00-14.00)