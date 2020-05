Andrychów. Ukradł samochód gospodarzowi suto zakrapianej alkoholem imprezy. Po pijaku rozbił auto

3 maja br., Komisariat Policji w Andrychowie został powiadomiony o kradzieży pojazdu. Jak wynikało z ustaleń policjantów, w nocy z 2 na 3 maja, na terenie jednej z posesji miało miejsce spotkanie kilku osób zakrapiane alkoholem, w trakcie którego w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęło bmw należące do gospodarza. Zaangażowani w sprawę kryminalni od razu przystąpili do działania i ustalili osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem.

Jak ustalili policjanci, 22-latek, bez zgody właściciela zabrał samochód, a następnie w trakcie dojazdu do swojej posesji uderzył w betonowy przepust. Jednocześnie z relacji świadków wynikało, że 22-latek, jadąc tym samochodem był nietrzeźwy (w chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu). Ponadto w trakcie prowadzonych czynności okazało się, że 22-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Śledczy ustalili również, że młodszy z mężczyzn także prowadził pojazd tej nocy w stanie nietrzeźwości (w chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 1,3 promila alkoholu).

Dwaj mieszkańcy gminy Andrychów usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali i złożyli w tym zakresie obszerne wyjaśnienia. Starszemu z mężczyzn przedstawiono zarzut zaboru pojazdu, jazdy w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia samochodu pomimo cofniętych uprawnień, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Natomiast młodszy odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Bmw wróciło do właściciela.