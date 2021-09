Życzenia na 18-te urodziny śmieszne, wesołe, zabawne wierszyki na osiemnastkę [7.09.2021]

18-sty wybił roczek, w dorosłe życie zrobiłeś kroczek, niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja i to co złe, niech Cię omija. Wszystko co pragniesz, by Twoje było i o czym marzysz, by się spełniło.

Nadeszły Twoje 18-ste urodziny i chcę przed Tobą serce otworzyć i jak najserdeczniejsze życzenia złożyć. Życzyć Ci mogę, by każdy chłopak kochał się w Tobie. A tego co masz w swoim sercu - niech stanie z Tobą na ślubnym kobiercu.

Dziś Twoje 18 urodziny, więc idziemy na wycieczkę i bierzemy buteleczkę. Na roczek - czerwony smoczek. Na trzy latka - Chatka Puchatka. Na pięć latek - parostatek. Na siedem lat - rowerek Skrzat. A na osiemnastkę co? Harley, skóra, to jest to! Ćwieki, chromy, zimna stal. Dajesz kopa, no i w dal!

Życzenia na osiemnastkę. Śmieszne krótkie, zabawne wierszyki na osiemnaste urodziny

W dniu 18-stych urodzin życzę Ci tak jak nikt nie życzy, Spełnienia wszystkich marzeń, Zdrowia, Szczęścia i słodyczy. I życzę Ci, jak w bajce dobra wróżka By spełniło się życzenie z samego końca Twego serduszka.

***

Dziś Twojego święta pora, Już od rana wielki ruch, Stań przed lustrem, wciągnij brzuch! Jeśli nie chcesz się stresować, Musisz ostro zabalować!

***

Udanego startu w dorosłe życie,

Szczęścia, radości, pomyślności.

I napotkania na swojej drodze życia,

Samych wspaniałych ludzi.

***

Życia słodkiego jak tort,

We wszystkich kolorach tęczy.

Niech Twoje noce i dni,

Mają urok i czar.

Jak uśmiech serdeczny.

***

Wszystko co jest Twoim marzeniem, Niech nie uleci z cichym westchnieniem, Co jest i co będzie w przyszłości, Niech Ci się spełni w całości.

***

Dużo uśmiechu, czułej miłości. Udanych imprezek i wspaniałych gości. Zdrowego życia, później starości. Niech zawsze radość w Twym sercu gości!

***

Dziś masz 18 lat !

Śmiało teraz ruszaj w świat,

śmiało żyj i trzymaj szczęście

i za nogi, i za ręce.

***

Osiemnasty stuknął Ci roczek,

zrobiłaś kolejny w dorosłość kroczek.

Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja,

to, co złe z daleka omija,

wszystko, co pragniesz by się ziściło

i tak jak chcesz zawsze było.

***

W dniu tak pięknym i podniosłym

kiedy jesteś już dorosły,

życzę Ci spełnienia marzeń,

w długim życiu wielu wrażeń.

W szkole sukcesów, uznania,

w miłości szczerego oddania.

***

Córeczko/Synku,

Dzisiaj kończysz osiemnaście lat,

lecz przed Tobą cały świat!

Nie żałuj tego, co minęło,

ciesz z tego, co w życiu się osiągnęło!

Zawsze dąż do wytyczonego celu,

mimo iż zazdrościć będzie Ci wielu!

Otaczaj się przyjaciółmi swymi,

raduj momentami tymi,

które uśmiech Ci dają i szczęścia przysparzają!

Serce Twe niech zawsze tak dobre będzie,

a życzliwych ludzi znajdziesz wszędzie!

Pamiętaj też, iż kocham Cię nad życie,

całuję i ściskam Cię sowicie!

***

Życzę Ci znalezienia takiej pracy,

takich przyjaciół i takich możliwości, o jakich marzysz.

Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją i odwagą.

Z entuzjazmem, zapałem i radością.

Weź to wszystko i zbuduj z tego życie,

które warto przeżyć.

***

Twoje 18 urodziny,

które są raz w życiu

niech będą szczęśliwe i pełne uroku.

Ja ze swej strony składam Ci życzenia

żeby się spełniły wszystkie Twe marzenia!

***

W dniu 18 urodzin życzę Ci - subtelnej niecierpliwości wiosny, łagodnego wzrastania lata, cichej dojrzałości jesieni i mądrości dostojnej zimy.

***

Rozsądku w życiu,

umiaru w piciu,

dobrego zdrowia,

pieniędzy mrowia,

ciągłej radości,

szczęścia w miłości,

przyjaciół nowych,

snów kolorowych,

rodziny licznej,

pociechy ślicznej,

wspaniałej pracy,

wysokiej płacy,

domu z ogrodem,

psa z rodowodem,

pomysłów wielu,

dojścia do celu,

rekordów bicia,

i stuuuuuuuu lat życia.

***

W dniu wejścia w dorosłych świat,

niech wszystkie smutki odejdą w dal.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem długich i szczęśliwych lat.