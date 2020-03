Zderzenie dwóch samochodów w Witanowicach. Jeden z pojazdów wpadł do rowu i dachował

Horror w domu pomocy. Nożownik z zarzutami i w areszcie

Obie zranione we wtorek przez nożownika pracownice Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach przeszły operacje, w jednym przypadku była to operacja ratująca życie. Jacek J. usłyszał w środę po południu w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu na trzy mies...