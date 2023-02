Zamknięty klub Energy2000 w Przytkowicach. To była ostatnia impreza. Gorąca zabawa Retro Party do białego rana. Mamy ZDJĘCIA 21.02.23 Redakcja Kraków

To była ostatnia w najbliższym czasie impreza w klubie Energy 2000 w Przytkowicach, który z powodu postu został zamknięty. Goście dyskoteki mogli w sobotę (18 lutego) bawić się podczas Retro Party, na parkiecie królowały zatem dobre znane utwory. Gościem wieczoru był zespół Mig. Vixomaniacy, prawdziwe imprezowe zwierzaki, szaleli na parkiecie do białego rana. To była gorąca noc w klubie Energy 2000. Zobaczcie, co tam się działo.