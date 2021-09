Wycieczki rowerowe do 42 km od Wadowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wadowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 42 km od Wadowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Rysianka

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,7 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 816 m

Suma podjazdów: 1 715 m

Suma zjazdów: 1 715 m

Trasę rowerową mieszkańcom Wadowic poleca Mansi5

Trasa z Korbielowa. Początkowo trafiłem na trochę złą drogę i musiałem się przedzierać parę metrów przez krzaki. Później trasa pod Halę Miziową nawet nie taka trudna technicznie, ale bardzo stroma.

Z Hali Miziowej na Rysiankę trasa fajna, jednak trosze śniegu jeszcze było.

Zjazd z Rysianki do drogi leśnej ciężki. Powrót do Korbielowa mało uczęszczanymi drogami - jednak w miarę ok.

