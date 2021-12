Wycieczki rowerowe do 33 km od Wadowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Wadowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Wadowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Wadowic proponujemy na weekend 04 - 05 grudnia.

🚲 Trasa rowerowa: Góra Żar dzień 2 Stopień trudności: 3

Dystans: 98,17 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 489 m

Suma podjazdów: 1 002 m

Suma zjazdów: 1 060 m Dari37 poleca trasę rowerzystom z Wadowic ...po kolacji i dobrze przespanej nocy kolejny trudny dzień, do pokonania podjazd pod Żar. Krótkie, ale mordercze odcinki podjazdu - masakra!! Tak jak pierwszego dnia kilka odpoczynków, trochę piechotką, ale w finale cel osiągnięty, około godzinki oddechu na górze, kilkanaście fotek, parę filmików, coś na ząb i trzeba było się zbierać do zjazdu. Do domu zostało 85 km, więc było co kręcić.

🚲 Trasa rowerowa: Sopotnia Rysianka Lipowska Boracza Stopień trudności: 2

Dystans: 43,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 801 m

Suma podjazdów: 1 328 m

Suma zjazdów: 1 325 m Trasę dla rowerzystów z Wadowic poleca Bodzio__pl Najpierw podjazd asfaltem, dosyć łatwo nabieramy wysokości, potem szutrówka nie jest już tak łatwo, następnie przełaj po lesie i to jest esencja wyjazdu - ale za to dookoła pola jagód, na końcu błotnistym szlakiem aby rower nabrał dobrego wyglądu - bo wrócić z czystym rowerem to tak jakby wcale nie wyjechać....

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno Stopień trudności: 2

Dystans: 24,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 1 012 m Trasę dla rowerzystów z Wadowic poleca Keradbik

W okolicach Jaworzna można zobaczyć ładne miejsca, blisko, a ludzie nie wiedzą, że takie miejsca są.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla z zaliczeniem zamku Tęczyn Stopień trudności: 2

Dystans: 22,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 163 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 384 m Witek1964 poleca trasę mieszkańcom Wadowic Wycieczka rowerowa z Wolo Filipowskiej z punktem docelowym którym był zamek Tęczyn. Byłem tam kiedyś około 20 lat temu i byłem zdziwiony bo wiele się zmieniło. Zamek od 2010 jest w remoncie. Można wejść na wieżę. Odnowiono fragmenty murów. Generalnie robi dużo lepsze wrażenie niż dawniej. Co prawda trzeba kupić bilet za 7 zł np ale w końcu ktoś musi sfinansować zabiegi upiększające. Sama trasa rowerowa miała być dłuższa bo planowaliśmy jechać zielonym szlakiem z Krzeszowic do Sanki i dalej do Rudnej ale wszechobecne błoto sprawiło że zdecydowaliśmy o skróceniu rundy o około 11 km i jeszcze przed autostradą skręciliśmy na czerwony szlak prosto w stronę zamku. W kilku miejscach trzeba było zejść z roweru i prowadzić go po kostki w bagnie. W sumie fajnie ale gdyby pogoda była dłuższy czas słoneczna byłoby na pewno lepiej. Poziom trudności średni ale zależny zdecydowanie od pogody. Kilka stromych podjazdów w tym pod zamek jak dla mnie nie do pokonania na rowerze.

🚲 Trasa rowerowa: KOCIERZ--Potrójna--Targoszów--Leskowiec(922m)--NaBeskidzie(863m)--Kocierz Stopień trudności: 2

Dystans: 37,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 399 m

Suma podjazdów: 1 218 m

Suma zjazdów: 1 225 m Trasę dla rowerzystów z Wadowic poleca Peanek Świetna trasa, duże (miejscami) przewyższenia rekompensują genialne trasy zjazdowe ( dla hardt i dla fulla). Przede wszystkim pięknie. Kolejno (na północ i wschód) szlakami z Kocierzy : Zielony do Błasiakówka (747mnpm), dalej czerwony (później czerwono żółty) i zielonym do Targoszów. Od tej pory czerownym Schroniska PTTK Leskowiec (890mnpm). Dalej czerwonym i powrót do Kocierzy zielonym od strony południowej. Pięknie.

