Wycieczki rowerowe do 33 km od Wadowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Wadowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Wadowicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 30 stycznia w Wadowicach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

🚲 Trasa rowerowa: Sopotnia Rysianka Lipowska Boracza

Stopień trudności: 2

Dystans: 43,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 801 m

Suma podjazdów: 1 328 m

Suma zjazdów: 1 325 m

Bodzio__pl poleca trasę mieszkańcom Wadowic

Najpierw podjazd asfaltem, dosyć łatwo nabieramy wysokości, potem szutrówka nie jest już tak łatwo, następnie przełaj po lesie i to jest esencja wyjazdu - ale za to dookoła pola jagód, na końcu błotnistym szlakiem aby rower nabrał dobrego wyglądu - bo wrócić z czystym rowerem to tak jakby wcale nie wyjechać....

Nawiguj