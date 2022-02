Wybudują nowe hale sportowe przy szkołach w Wadowicach i Andrychowie. Tak mają wyglądać [ZDJĘCIA]

Prace przy budowie obu hal potrwają ponad dwa lata, a dokładniej do 26 miesięcy od momentu podpisania umowy. Hala w Andrychowie ma kosztować blisko 16 mln zł, a ta w Wadowicach ok. 14 mln zł. Gdy okazało się, że obie będą kosztować więcej niż wstępnie zakładano to radni powiatowi zgodzili się dołożyć brakujące kwoty do tegorocznego budżetu.

Inne oferty były jeszcze droższe, nawet o kilka milionów złotych. Takie są obecnie warunki na rynku budowlanym a nadzieje, że w najbliższej przyszłości będzie lepiej, są, mówiąc najdelikatniej, nikłe. Mimo różnych wątpliwości, zdecydowaliśmy się dołożyć środków i budować obie hale

mówi wyjaśnia starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas.

W andrychowskim „ogólniaku” rozebrana zostanie dotychczasowa mała i wysłużona sala gimnastyczna wraz z przewiązką. W ich miejsce powstanie nowoczesna hala wraz z przewiązką, w której zlokalizowana zostanie winda. Przy obiekcie powstanie 28 nowych miejsc parkingowych (w tym cztery dla osób niepełnosprawnych). Na hali sportowej powstanie m.in. pełnowymiarowe boisko: do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Z boisk równocześnie będzie mogło korzystać kilka grup młodzieży. Będzie też mobilna widownia na 300 miejsc.