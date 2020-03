Wodociągi Wadowice. Godziny otwarcia, kontakt, adres. Co załatwisz w wodociągach?

Wodociągi Wadowice – adres, godziny otwarcia, kontakt

Wadowickie wodociągi znajdują się na ulicy Młyńskiej 110. Biuro obsługi klienta jest czynne w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach 6-13:45 oraz we wtorek w godzinach 6-16.

Zachęcam również do kontaktu telefonicznego oraz mailowo.

Podstawowe telefony:

sekretariat (od 6 do 14) - 33 823 56 26 do 28

zgłaszanie awarii w dni robocze (od 6 do 14) - 33 82 356 26 do 28

zgłaszanie awarii po godz. 14 i w dni wolne od pracy – 33 823 33 22, 600 644 251 lub 692 156 598

biuro obsługi klienta (od 6 do 14) – 622 277 045

994 – pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (czynne całą dobę)

E-maile:

sekretariat – sekretariat@wpwik.pl

biuro obsługi klienta – bok@wpwik.pl oraz biuro.obslugi@wpwik.pl