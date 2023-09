Wesele w Energy2000 w Przytkowicach. Była młoda para, toasty, rzucanie bukietem

Energy2000 przedstawia Hej wesele. Zobaczcie zdjęcia:

"Kto z nas nie lubi weselnej wódki, tańców, czy biesiad? Siedzicie w domu i zastanawiacie się: hmmm ale bym poszedł pobawić się na jakieś wesele? Często tak sobie mówimy! Ale z prawdziwym weselem kojarzą nam się tylko wydatki – sukienka, garnitur no i ile włożyć do koperty? Dlatego my wychodzimy Wam naprzeciw! Zorganizowaliśmy dla Was Udawane wesele! Przygotujemy dla Was weselny wystrój klubu, będziemy się bawić z cudowną Młodą Parą do największych hitów muzyki weselnej. Przeprowadzimy najbardziej znane zabawy weselne a o północy czekają nas OCZEPINY Całej imprezie towarzyszyć będzie jedyna w swoim rodzaju wódka WESELNA! Nie ma się co zastanawiać, zarezerwuj stolik już dzisiaj i baw się na najlepszym Weselu razem z nami! Tego dnia zagra zespół VEEGAS z hitami: „Te jej czerwone usta”, „Lubię Jeansy”, „Plastikowa biedronka” i wielu innymi." - można było przeczytać w opisie klubu Energy2000.