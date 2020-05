Wadowiczanie to patrioci. Wszędzie wywiesili flagi. 2 i 3 maja w Wadowicach [ZDJĘCIA]

Powrót do czasów PRL. Woda z saturatora, milicja i "ogórki"

"Powrót do przeszłości - klimaty PRL-u" to odbywająca się 1 maja impreza, która na stałe wpisała się do kulturalnego kalendarza naszego regionu. Odbywała się w Trzebini. Niestety w tym roku możemy jedynie powspominać poprzednie edycje.