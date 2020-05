Wadowice wracają do życia. Otwarte muzea, knajpy i sklepy. Ludzie wyszli na ulice [ZDJĘCIA]

Od 18 maja w Wadowicach dla turystów i pielgrzymów otwarto m.in., zamknięte od marca, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz biuro Informacji Turystycznej. Choć rząd luzuje obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, to nadal obowiązuje nakaz społecznego dystansowania się.

Zwiedzanie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II przy ul. Kościelnej 7 jest możliwe codziennie od godziny 10:00 do 18:00. Ostatnie wejście na wystawę stałą będzie możliwe o godz. 17:15.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii zwiedzanie będzie możliwe jedynie w formie indywidualnej (bez przewodnika). Co 15 minut do muzeum będzie mogło wejść 5 osób.