Wadowice. TOP 10 mieszkań według ceny za metr kwadratowy, od najtańszego do najdroższego [RANKING]

Wadowice. W Parku Miejskim zrobisz za darmo szereg badań. Kolejna akcja „Zdrowe Wadowice” w niedzielę 12 września 2021 roku

Podczas kolejnej, piątej już akcji „Zdrowe Wadowice” organizowanej przez NeuroCentrum Wadowice oraz wadowicki magistrat, mieszkańcy będą mogli wykonać szereg badań i skorzystać z porad medycznych. Co najważniejsze bezpłatnie!. Oferta jest bardzo szeroka, skierowania do dorosłych i dzieci. Zaznaczcie w kalendarzu – najbliższa niedziela (12 września 202 r.) w godz. od 10 do 17 w Parku Miejskim w Wadowicach.