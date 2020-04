Wadowice. Prowizoryczny targ na pl. Kościuszki. Wrócą na pl. Bohaterów Getta? [ZDJĘCIA)

Targ na placu Bohaterów Getta w Wadowicach wróci w maju, ale tylko częściowo. Połowa handlujących na prowizorycznym targowisku na pl. Kościuszki, uruchomionym na czas nasilenia pandemii koronawirusa, jeszcze w ty miejscu pozostanie. Kupcy uważają, że to lepsze miejsce do handlowania i chcą by targ był tu na stałe.