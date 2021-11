Wadowice. Licytacje komornicze samochodów. Ale okazje! Zobacz jakie auta moża kupić [LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2021] Mateusz Migalski

Licytacje komornicze to okazja do kupna samochodu poniżej wartości rynkowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach poinformował o licytacjach, które odbędą się w powiecie wadowickim. Prześledziliśmy licytacje w Wadowicach i okolicy, by sprawdzić jakie ruchomości można wylicytować w listopadzie i grudniu 2021. Znaleźliśmy kilka interesujących ofert. AKTUALIZACJA