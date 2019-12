Wadowice. Krzysztof Kononowicz, pierwsza polska legenda internetu, przyjedzie do papieskiego muzeum

Krzysztof Kononowicz, pierwszy Polak, który stał się sławny dzięki serwisowi Youtube, zapowiedział, że przyjedzie do Wadowic, by złożyć hołd Janowi Pawłowi II. Oglądany codziennie przez dziesiątki tysięcy internautów niedoszły polityk, a dziś gwiazda internetu, zdradził swój plan pobytu w tym mieście. Lokalni fani już cieszą się na to spotkanie.

"Szanowne Państwo, kochani moi", "Całe te", "Ugułem", "Mexicano tiwi otwiera wam drzwi", "Ja działalność mam i podatki płacę", "fiksja" - te powiedzonka trójki sympatycznych bezrobotnych z białostockiej dzielnicy Starosielce, znają już setki tysięcy internautów, śledzących internetową serię vlogów "Uniwersum Szkolna". Za tym wszystkim stoi Krzysztof Kononowicz, słynny, choć niedoszły, prezydent Białegostoku. Obecnie jest on jeszcze większą gwiazdą internetu niż był przed laty. Codziennie oglądają go dziesiątki a nawet setki tysięcy widzów subskrybujących kanały Kononowicza, oraz jego przyjaciół, w serwisie Youtube. W poniedziałek Krzysztof Kononowicz ogłosił w internecie, że wybiera się ze swojego Białegostoku do Wadowic, do Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II.

- Pojadę w najbliższym czasie do Wadowic. Zawiozę tam prezent akuratny dla świętego Jana Pawła II, taką zółto - niebieską czapeczkę, i tam mu ją zostawię. Pójdę też do domku Jana Pawła, tam gdzie wiszą jego przestrzelone szaty z krwawymi śladami. Przeżegnam się, pomodlę się i serce będzie mi radośnie bić dla jego" - ogłosił podlaską gwarą, mocno wzruszony, Kononowicz na filmiku, który od wczoraj zobaczyło już ponad 18 tys internautów.

Dodał, że chce też koniecznie zobaczyć w Wadowicach słynny pomnik Papieża - Polaka z którego, jak już wcześniej pisaliśmy, tryska woda. Termin przyjazdu ma wkrótce zostać podany do wiadomości jego fanom a sama wizyta będzie transmitowana w internecie, na kanałach związanych z Kononowiczem.

Z papieskiej laski trysnęła woda Przypomnijmy. Krzysztof Kononowicz (ur. 21 stycznia 1963 r.) – to, według Wikipedii obecnie "osobowość internetowa" i "wideobloger". I to jeden z najpopularniejszych w Polsce. W 2006 r,, gdy raczkował polski internet i startował serwis z filmikami Youtube, Kononowicz stał się szerzej popularny po publikacji swojego przemówienia w studiu wyborczym białostockiej TV Jard, w którym obiecywał, m.in. że "wyprowadzi policję na ulicę", i z którego pochodzi m.in. słynne już "nie będzie niczego". O fenomenie, jaki wytworzył, pisały także liczne serwisy i media zagraniczne, niekiedy nazywając go „polskim Boratem" a Kononowicz zagrał nawet prokuratora w jednym z filmów Patryka Vegi.

Obecnie jego kanał w internecie "Kononowicz orginal" ma blisko 100 tys. subskrybentów i choć od niedawna nowe filmy nie pojawiają się na nim już codziennie, to nadal jest bardzo popularny. Kononowiczowi udało się też, z sukcesem, wypromować w sieci swoich znajomych z białostockiej dzielnicy Starosielce. Jarosław "Mexicano" Andrzejewski, były budowlaniec i niepijący alkoholik oraz Wojciech "Major" Suchodolski, były kryminalista, który dzielnie, na oczach internautów walczy o "wyjście na prostą" , dzięki Kononowiczowi także prowadzą swoje kanały na Youtube, równie popularne. - Choć to nie rozrywka dla nieletnich, to mimo wszystko nie są to też patostrimy, czyli transmisje promujące patologie. Bohaterowie starają się pokazać z jak najlepszej strony a sam Kononowicz wiele razy powtarza, że

"alkoholu nie pije od maleńkości". Na dodatek działa charytatywnie. Przygarnął pod swój dach bezdomnego ex -narkomana z kryminalną przeszłością oraz pomaga młodszemu siąsiadowi, który też miał problem z alkoholem. Załatwił im odwyk, terapię i dzięki niemu obaj wyszli na prostą. Wypromował ich też w sieci, dzięki temu zarabiają teraz nawet po kilka tysięcy złotych miesięcznie za reklamy wyświetlane na filmach. Stać ich na samochody, dobre jedzenie - opowiada Paweł z Andrychowa, jeden z lokalnych fanów Kononowicza.

Do tego dochodzą jeszcze paczki od widzów i tzw donejty, czyli dobrowolne wpłaty od widzów podczas transmisji na żywo.

- Wyciągają po ok. 500 do 2000 zł podczas jednej audycji - opowiada Paweł. - Niestety, są też trochę ofiarami takiej popularności, często atakują ich hejterzy a wokół kręci się sporo cwaniaczków. tzw. redaktorów, nawet z południa Polski, którzy chcą się na nich szybko i łatwo dorobić. Na szczęście Kononowicz to, wbrew temu, co kiedyś mówiono, całkiem normalny i zaradny człowiek. Od fanów bierze nawet po 50 złotych za wspólne zdjęcie, ale nie pogardzi i kartonem mleka, które wprost uwielbia. Na pewno będę chciał spotkać się z nim w Wadowicach, zrobić zdjęcie i dostać autograf - dodaje.