Wadowice. 50 niepełnosprawnych pływaków biło rekord dla Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

Czas i styl nie był tutaj istotny. Liczyło się tylko dopłynięcie do mety. 50 pływaków z różnymi niepełnosprawnościami wystartowało w wyjątkowej sztafecie, zorganizowanej przez stowarzyszenie Dać Szansę oraz gminę Wadowice na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.

Integracyjna sztafeta pływacka w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę Urodzin rozpoczęła się w sobotę (5.09) o 11:45. Każdy z uczestników miał do pokonania po dwie długości 25-metrowego basenu, co łącznie dało 100 długości! Pływacy przepłynęli razem aż 5 kilometrów. Potrzebowali na to zaledwie 75 minut.

Sztafetę wygrali wszyscy, którzy wzięli w niej udział. Na mecie czekały medale i dyplomy, które wręczała m.in. prezes stowarzyszenia „Dać Szansę” Bogumiła Jończyk. Koordynatorem wydarzenia był z kolei Bartłomiej Jończyk.

Każdy z uczestników, oprócz medalu, otrzymał wyjątkową unikatową koszulkę oraz bon na posiłek.