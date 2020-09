W Andrychowie i w Wadowicach wybierają kremację zwłok. Budują nowe miejsce dla urn

Pierwsze kolumbarium w Andrychowie zostało wybudowane już 15 lat temu i w tej części Małopolski było to nowością. W niewielkiej konstrukcji, umieszczonej w centralnej części nekropolii, mającej 54 nisze, od dłuższego już wszystkie miejsca są jednak zajęte.

Podobne miejsce do pochówku zmarłych jest w powiecie wadowickim jeszcze tylko jedno, na cmentarzu w Wadowicach. Tam też niedawno urządzono nowe miejsce do składania urn.

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Beskidzkiej w Andrychowie trwa budowa kolumbarium. To takie zbiorowe grobowce, z niszami na urny, w których umieszczane są spopielone prochy zmarłych. Będzie gotowe na Wszystkich Świętych, w listopadzie.

Nowe kolumbarium budowane jest tuż obok już istniejącego. Prace, warte około 150 tys. zł, wykonują pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, więc wyjdzie taniej, bo gmina nie musiała do tego zadania zatrudniać firmy zewnętrznej.

W Andrychowie chcą kremacji

Nowe miejsca mogą się bardzo szybko zapełnić, bo jak ustaliliśmy, już zgłaszają się chętni do ich wykupienia. Koszt jednej niszy dla rodzin chcących je wykupić dla zmarłego w Andrychowie wynosi, według aktualnego cennika, 1400 zł.

Taka kwota nie jest problemem dla pani Marty i jej męża Marka z Andrychowa (proszą, by nie publikować nazwiska). Choć oboje dopiero co przekroczyli czterdziestkę, prowadzą własną firmę i są zdrowi, to już teraz myślą o tym, w jaki sposób ich pochować w przyszłości. Twierdzą, że już zdecydowali się na kremację i zdania nie zmienią.