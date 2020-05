Urząd Miejski w Wadowicach znów otwarty. Kolejki petentów sięgają ulicy, bo obowiązują nowe zasady [ZDJĘCIA]

W magistracie powstały trzy mobilne stanowiska, ulokowane m.in. na schodach ratusza. Po każdym zakończonym spotkaniu urzędnika z mieszkańcem stanowiska te są dokładnie zdezynfekowane. Podczas wizyty w Urzędzie należy zachować zasady bezpieczeństwa, wykorzystując do tego środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe.

Najwyraźniej jednak sporo osób umawianych jest na wizyty w podobnych terminach, bo przed wejściem do budynku magistratu można zaobserwować ludzi stojących w kolejce do wejścia do ratusza na chodniku przy pl. Jana Pawła II.

Często muszą ich mijać przechodnie i momentami robi się na tym skrawku chodnika przed urzędem trochę ścisk

narzekają mieszkańcy.