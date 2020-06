Tygodniowy przegląd prasy (Wadowice, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wadowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krążek, Jamnik, Kogutek... TOP najdziwniejszych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej [PRZEGLĄD]”?

Przegląd tygodnia Wadowice od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Krążek, Jamnik, Kogutek... TOP najdziwniejszych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej [PRZEGLĄD] Na mapie Małopolski zachodniej znajduje się sporo nazw, które same w sobie przyciągają uwagę. Są takie, przy których uśmiech sam ciśnie się na usta, a z kolei inne budzą zaciekawienie lub zaskoczenie. Oczywiście poza miejscowymi, którzy do nazw miejsc, gdzie mieszkają są już przyzwyczajeni. Przejdźcie do galerii i zobaczcie nasz regionalny TOP! 📢 Co podrożało, a co potaniało w czasie pandemii koronawirusa? Sprawdź nasze zestawienie Pandemia koronawirusa sprawiła, że ceny niektórych towarów znacznie wzrosły, jak np. lekarstw, maseczek ochronnych czy drożdży. Bardzo potaniało natomiast paliwo - za litr benzyny 95 można było zapłacić poniżej czterech złotych. Sprawdź, co jeszcze podrożało, a co potaniało, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

📢 Koronawirus w Małopolsce. 18 nowych przypadków zakażeń w regionie, ponad czterysta w całej Polsce [DANE Z SOBOTY] Przez ostatnią dobę w Małopolsce przybyło 18 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowała w sobotę rano Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. W całej Polsce nowych przypadków mamy 440. 📢 Dzikie zwierzęta, które możesz spotkać pod... własnym domem Dzikie zwierzęta na ogół boją się ludzi i starają się ich unikać, jednak coraz częściej można je spotkać blisko naszych domów. W naszej galerii zobaczycie takie przypadki z powiatu wadowickiego, oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego. 📢 Aktualne oferty pracy w powiecie wadowickim. Zobacz gdzie i ile można zarobić, cz. I W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach systematycznie pojawiają się nowe oferty pracy. Sprawdzaliśmy co aktualnie ma do zaoferowania wadowicki pośredniak. Jakich rąk do pracy brakuje w powiecie? W galerii publikujemy listę poszukiwanych pracowników (stan na 10 czerwca 2020).

📢 Tak mieszka Robert Lewandowski - zobacz jego mieszkanie [zdjęcia] Robert Lewandowski zamieszkał w Złotej 44, prestiżowym apartamentowcu w centrum Warszawy. Zobacz, jak wygląda jego mieszkanie. 📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Masz piaszczysty ogród? Zobacz, jakie rośliny warto posadzić - polecamy kwiaty i krzewy Piaszczysta ziemia w ogrodzie zdarza się dość często. Nie wszystkie rośliny dobrze na niej rosną. Ale są takie, które ją uwielbiają. Oto one.

📢 Eksperci: Te filmy to samo zło. To spotkało mieszkańca Olkusza 46-letni białostoczanin prowadzi swój kanał wideo pod nazwą “Major Suchodolski”. W sieci cyklicznie pojawiają się filmy z jego udziałem. Jak jest odurzony, jak zasypia, jak przeklina. Jego kanał jest bardzo popularny wśród dzieci. Ich rodzice alarmują policję. Efekt? "Major" został raz ukarany. Mandatem za zaśmiecanie środowiska. Bo w rezerwacie pozostawia po sobie butelki, reklamówki i inne śmieci. 📢 Procesja Bożego Ciała w Wadowicach. Pandemia nie wystraszyła wiernych [ZDJĘCIA] Boże Ciało w Wadowicach. Na pl.Jana Pawła II ustawiono w czwartek, 11 czerwca, cztery ołtarze i w taki własnie sposób odprawiano tutaj procesję. Uczestniczyło w niej wielu mieszkańców Wadowic. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Które baseny w Małopolsce zachodniej będą otwarte? Przygotowaliśmy listę Od 6 czerwca 2020, w związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa, rząd pozwolił na otwarcie basenów. To jednak nie oznacza otwarcia obiektów sportowych we wszystkich miastach zachodniej Małopolski. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie w regionie wybrać się na basen, przejdź do galerii.

📢 Kolejne cztery osoby z powiatu wadowickiego zakażone koronawirusem 📢 Wybierz imię dla policyjnej maskotki, pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 8 marca 2020 zaprezentowano nową maskotkę małopolskiej policji, przedstawiającej policjantkę. Wybór płci pięknej na maskotkę nie jest przypadkowy, bo w tym roku mundurowi świętują 95-lecie policji kobiecej oraz 30-lecie policyjnych związków zawodowych. Nowa maskotka, rzecz jasna, musi mieć imię, dlatego ogłoszono konkurs. 📢 Piłka nożna. Dwa warianty na wadowicką klasę A w nowym sezonie Pandemia koronawirusa sprawiła, że podokręgi piłkarskie muszą na nowo organizować rozgrywki. To dlatego, że w związku z zakończeniem sezonu na podstawie jednej tylko rozegranej rundy, uznano awanse, ale pomięto spadki. To doprowadziło do powiększenia lig. Nie lada problem mają w wadowickim podokręgu.

